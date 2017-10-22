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Кириенко не знает, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
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    Кириенко не знает, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

    14:00  22 Октября 2017
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    Кириенко не знает, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

    Сочи, 22 октября. Первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко сообщил, что не знает о возможной дате очередного послания главы российского государства Владимира Путина Федеральному собранию.

    По словам Кириенко, дата очередного послания Путина Федеральному собранию пока не определена.

    «Я не в курсе», — заявил Кириенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Сочи.

    Кириенко не знает, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

    Напомним, послание российского лидера Федеральному собранию — традиционное обращение главы РФ к парламенту.

    В минувшем году Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием 1 декабря. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #кириенко #федеральное послание #обращение
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