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Собчак пожаловалась на угрозы
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    Собчак пожаловалась на угрозы

    13:48  22 Октября 2017
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    Собчак пожаловалась на угрозы

    Москва, 22 октября. Телеведущая Ксения Собчак сообщила об угрозах в свой адрес. По ее словам, недоброжелатели решили запугать ее во время отдыха с мужем. 

    «Конечно, есть охрана, которая всегда со мной, когда я нахожусь в публичном пространстве. Поступали конкретные угрозы, когда я просто на какое-то время поехала со своим мужем отдохнуть» , — рассказала Собчак.

    Она также отметила, что давно привыкла к большому количеству недоброжелателей. Заявление прозвучало в эфире программы «Новые русские сенсации» телеканала НТВ.

    Между тем, сама Собчак на странице в социальной сети Facebook заявила, что в последнее время никаких интервью программе не давала.

    Отметим, ранее бывшая ведущая теле-шоу «Дом-2» заявила о намерении баллотироваться в президенты Российской Федерации. 


     

    Автор: Федор Веснин
    #собчак #угрозы #выборы президента-2018
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