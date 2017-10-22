Латвию снова напугали российские военные корабли и подлодка

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Рига, 22 октября. Вооруженные силы Латвии объявили о приближении к своим границам кораблей Военно-морского флота России. По данным военных в Риге, через исключительную экономическую зону Латвии в субботу прошли четыре российских корабля и подводная лодка.

Появление кораблей ВМФ РФ в исключительной экономической зоне Латвии было отмечено в нескольких зонах наблюдения. По сообщениям в Twitter латвийского военного ведомства, через латвийские воды прошли малый противолодочный корабль проекта 1331-М (вооружен легкой артиллерией, ракетным вооружением и минными аппаратами), подводная лодка проекта «Варшавянка» (на вооружении четыре ракеты «Калибр»), учебный корабль проекта 887 (тип «Смольный») и постановщик буев «Килектор-1», а также корабль снабжения «Иргиз».

Каждое появление российского военного флота у границ Латвии вызывает сильное беспокойство у военных в Риге — любые маневры традиционно воспринимаются как проявление агрессии, однако при этом латвийские военные понимают, что им совершенно нечего противопоставить российским «Калибрам», поэтому даже одинокий ракетный эсминец может ненароком разгромить весь латвийский флот.