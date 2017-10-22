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Грузия без тебя погибает: Ляшко призвал Саакашвили немедленно вернуться на родину
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    Грузия без тебя погибает: Ляшко призвал Саакашвили немедленно вернуться на родину

    13:47  22 Октября 2017
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    Грузия без тебя погибает: Ляшко призвал Саакашвили немедленно вернуться на родину

    Киев, 22 октября. Депутат Верховной рады и бывший главарь экстремистской группировки «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) Олег Ляшко порекомендовал бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили возвращаться в Грузию, где его партия потерпела неудачу на выборах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

    По словам Ляшко, партия экс-президента Грузии проиграла на выборах более чем втрое. Он также порекомендовал Саакашвили ехать на родину и как можно скорее «спасать погибающую без него Грузию».

    Грузия без тебя погибает: Ляшко призвал Саакашвили немедленно вернуться на родину

    «Партия Саакашвили проиграла выборы в Грузии. Разрыв более чем втрое! Саакашвили, немедленно возвращайся в родную Грузию, без тебя она погибает. Осчастливь преданных грузин 5-недельным планом реформ и спаси свою страну», — написал Ляшко. 

    Кроме того, украинский нардеп отметил, что спасение Украины киевские власти возьмут на себя.

    Грузия без тебя погибает: Ляшко призвал Саакашвили немедленно вернуться на родину

    «Украину мы спасем сами, без иностранных нелегалов!» — отметил он.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #саакашвили #грузия #ляшко
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