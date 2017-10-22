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Сирия, 22 октября. За последние четыре месяца под ударами коалиции США погибли 1873 гражданских лиц в Ракке. Два взрыва прогремели в провинции Идлиб. Террористы ИГИЛ1 провели контратаку близ населенного пункта Хашам в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в южной части провинции Алеппо; совместно с ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по военным объектам ИГ1 в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Восточной Гуте; ведут огонь по опорным пунктам «Нусры»*** на окраине города Аль-Латамина севернее Хамы.

«Исламское государство»: провело контратаку близ населенного пункта Хашам юго-восточнее Дейр эз-Зора; потеряло одного из командиров в ходе боев с «Тахрир Аш-Шам» к северо-востоку от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелам «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в районе населенного пункта Хейт на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась двоих исламистов в результате взрыва к юго-западу от Идлиба.

Курды: открыли огонь по жителям в районе Аль-Машлаб на западе Ракки.

Международная коалиция: убила не менее 1873 мирных жителей в Ракке, а также уничтожила инфраструктуру города.

Провинция Дамаск

Продолжаются перестрелки между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями на северо-востоке Дамаска. Как заявляют оппозиционные военные источники в сети Twitter (ShahbaPress) и (Ghouta_GMC), Сирийская арабская армия (САА) обстреляла из минометов позиции боевиков в районе населенных пунктов Мадьяра и Хараста, находящихся на территории оазиса Восточная Гута. Кроме того, артиллерийским ударам войск САР подверглись укрепрайоны радикалов «Файлак Ар-Рахман» в квартале Айн-Тарма, передает Twitter-канал (AEJKhalil). Военнослужащие САА открыли огонь после провокационных обстрелов со стороны антиправительственного формирования.

Провинция Алеппо

Вследствие участившихся нападений боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, а также выступающей на ее стороне организации «Файлак Аш-Шам», российские ВКС возобновили боевые вылеты в южной части региона. По информации военных источников в соцсети Twitter (AEJKhalil) и (HalabTodayTV), авиаударам военных самолетов ВКС РФ подверглись укрепления и огневые позиции исламистов в районе населенных пунктов Ас-Самирия и Умм Хан. Никакой информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало. Напомним, отряды исламистских группировок постоянно проводят атаки на САА в районе ключевой трассы Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама, в результате которых зачастую гибнут также и гражданские лица.

Провинция Дейр эз-Зор

Объединенные силы российских ВКС и ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по военным объектам боевиков «Исламского государства»1, окруженных в районе острова Хувейджат Сакр, а также в кварталах Ар-Рашидия, Аль-Хувейка и Аль-Канамат, передает Twitter-канал (AEJKhalil). Об итогах боевых вылетов на данный момент не сообщалось.

Тем временем в попытке прорвать кольцо блокады вокруг своих отрядов, находящихся в административном центре провинции, террористы ИГ контратаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Хашам. Несколькими часами ранее стало известно, что город перешел под контроль правительственных сил и их союзников. Используя два «джихад-мобиля», смертники террористической группировки приблизились к опорным пунктам подразделений САР и активировали взрывные устройства. В результате теракта были убиты несколько солдат САА. Также, согласно данным источника, подконтрольного вооруженной оппозиции, войска САР потеряли одну боевую машину пехоты (БМП) и танк. Официального подтверждения данная информация тем не менее пока не получила.

Провинция Даръа

Военный источник в социальной сети Twitter (althughur) сообщает о том, что террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству», ведут обстрелы населенного пункта Хейт, подконтрольного Сирийской свободной армии (ССА). Данные о потерях со стороны боевиков вооруженной оппозиции, а также возможных пострадавших среди мирных жителей в настоящий момент формируются. Напомним, радикалы ИГИЛ контролируют территорию в юго-западной части региона на границе с Иорданией и Израилем. Ожесточенные столкновения на линии разграничения сил противников начались после того, как 9 июля 2017-го года в провинции вступил в силу режим прекращения огня.

Идлиб

Сразу два взрыва произошли в провинции Идлиб. Как передает агентство новостей Al Manar News, первое взрывное устройство сработало в деревне Джозеф к юго-западу от административного центра региона, в результате чего ранения получили два исламиста антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам». Предполагается, что бомба могла быть заложена террористами «спящих ячеек» ИГИЛ или радикалами Сирийской свободной армии (ССА), у которых нередко возникали вооруженные стычки с «Ан-Нусрой». Более того, при поддержке Турции «свободная армия» намерена начать полномасштабную военную операцию против «Тахрир Аш-Шам» в Идлибе.

Второй взрыв прогремел недалеко от аэропорта Абу Аль-Зугур к востоку от столицы провинции. Согласно сведениям Twitter-канала (homsy222), погиб несовершеннолетний подросток. О виновниках произошедшего не сообщается.

Провинция Ракка

На новостном портале Al Masdar News появились данные, согласно которым за последние четыре месяца в результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, были убиты более 1873 мирных жителей в Ракке. Кроме того, были разрушены здания 20 школ, восьми больниц, четыре моста и 29 мечетей. Инфраструктура города серьезно пострадала в ходе освободительной операции США и Сирийской демократической армии**** (SDF).

Корреспонденты информагентства также утверждают, что курдские формирования окрыли огонь по жителям, которые попытались войти в район Аль-Машлаб на западе города Ракка. О причинах обстрела и о том, есть ли погибшие и пострадавшие, пока неизвестно.

Провинция Хама

К северу от Хамы не прекращаются вооруженные столкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и радикалами «Тахрир Аш-Шам». Как сообщает источник на своей странице в сети Twitter (AEJKhalil), правительственные войска провели артиллерийский обстрел укрепленных пунктов боевиков на окраине города Аль-Латамина.

Между тем «Исламское государство» продолжает нести потери к северо-востоку от столицы региона. Информационный портал True Tube передает, что в результате ожесточенных боев был уничтожен Абу Хамза Аль-Шами — один из командиров ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)