Собчак назвала Тимати трусом, а музыку Бузовой «дешевкой»

В Избранное

Москва, 22 октября. Ведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась о представителях российского шоу-бизнеса во время записи телепрограммы «Новая фабрика звезд».

Собчак вступила в спор с певцом Филиппом Киркоровым на тему современной российской музыки, пишет VistaNews. Киркоров выделил Ольгу Бузову, заявив, что она, как в свое время Юрий Шатунов и Руки Вверх, является лучшим представителем молодежной музыки сегодня.

Собчак, перебивая, парировала, что она считает достойным репера Oxxxymiron, а Бузова «исполняет дешевую музыку».

Досталось и Тимати, которого ведущая назвала трусом, поскольку он ходит с шестью охранниками. В отличие от того же Киркорова, которому хватает «колец, православного креста и куртки Хирурга».

Напомним, Собчак объявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году. В своем видеообращении она назвала себя «кандидатом против всех» и призвала не бойкотировать выборы.

Позднее телеведущая заявила, что уже рассказала президенту России Владимиру Путину о своем намерении участвовать в выборах.