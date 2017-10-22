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Собчак назвала Тимати трусом, а музыку Бузовой «дешевкой»
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    Собчак назвала Тимати трусом, а музыку Бузовой «дешевкой»

    13:06  22 Октября 2017
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    Собчак назвала Тимати трусом, а музыку Бузовой «дешевкой»

    Москва, 22 октября. Ведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак высказалась о представителях российского шоу-бизнеса во время записи телепрограммы «Новая фабрика звезд».

    Собчак вступила в спор с певцом Филиппом Киркоровым на тему современной российской музыки, пишет VistaNews. Киркоров выделил Ольгу Бузову, заявив, что она, как в свое время Юрий Шатунов и Руки Вверх, является лучшим представителем молодежной музыки сегодня.

    Собчак, перебивая, парировала, что она считает достойным репера Oxxxymiron, а Бузова «исполняет дешевую музыку».

    Досталось и Тимати, которого ведущая назвала трусом, поскольку он ходит с шестью охранниками. В отличие от того же Киркорова, которому хватает «колец, православного креста и куртки Хирурга».

    Напомним, Собчак объявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году. В своем видеообращении она назвала себя «кандидатом против всех» и призвала не бойкотировать выборы.

    Позднее телеведущая заявила, что уже рассказала президенту России Владимиру Путину о своем намерении участвовать в выборах.

    Автор: Юлия Кошкина
    #собчак #киркоров #бузова #тимати
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