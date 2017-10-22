Адмирал ВМФ США назвал удары по ИГ в Сирии «игрой мышц»

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Вашингтон, 22 октября. ВМС США нужно развивать технологии противолодочной борьбы из-за усиления подводного флота России. Американский адмирал Кеннет Уайтселл считает, что ракетные удары по ИГ1 в Сирии были российской «игрой мышцами», демонстрирующей мощь флота, пишет The Wall Street Journal.

В конце мая текущего года подлодка ВМФ РФ «Краснодар» появилась у берегов Сирии и выпустила ряд крылатых ракет по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Позднее за субмариной начал вести слежку американский авианосец USS — George H.W. Bush. Как отмечает издание, развитие российского подводного флота было неожиданным для стран Запада.

Американские эксперты отмечают, будто Россия «хвастается, что ее новые подводные лодки — самые тихие в мире», действительно союзники США с трудом могут засечь лодки типа «Краснодар», которые впоследствии были названы как «Черные дыры».

«Мы до сих пор сохраняем господство под водой, — считает командующий ВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти. — Однако мы должны сосредоточиться на модернизации нашей техники и повышении уровня подготовки», — призвал генерал.

Соединенные Штаты должны помнить о том, что Москва продает свои подлодки ряду стран, в том числе Индии и Китаю. Поэтому проведение учений у берегов Ливии с участием субмарины «Краснодар» рассматривалось Западом, как демонстрация для потенциальных покупателей, в том числе и Египта.

Тем не менее, субмарина 29 мая нанесла очередной удар по инфраструктуре террористов ИГИЛ1 рядом с Пальмирой. В конце июня с «Краснодара» была снова атакована база боевиков, что рассматривалось в США, как демонстрация мощи.

«Они играли мышцами», — заявил контр-адмирал Кеннет Уайтселл.

Западное издание отмечает, что несмотря на оснащенность российской подлодки обычными торпедами и ракетами, они угрожают американским авианосцам. Такое мнение выразил американский капитан Билл Эллис. СМИ резюмируют, что миссия «Краснодар» была успешной — Россия смогла продемонстрировать возможность нанесения «беспрепятственных ударов по Сирии своим растущим подводным флотом».

1 Организация запрещена на территории РФ.