Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане
Весь мир
Адмирал ВМФ США назвал удары по ИГ в Сирии «игрой мышц»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Адмирал ВМФ США назвал удары по ИГ в Сирии «игрой мышц»

    13:31  22 Октября 2017
    103

    Адмирал ВМФ США назвал удары по ИГ в Сирии «игрой мышц»

    Вашингтон, 22 октября. ВМС США нужно развивать технологии противолодочной борьбы из-за усиления подводного флота России. Американский адмирал Кеннет Уайтселл считает, что ракетные удары по ИГ1 в Сирии были российской «игрой мышцами», демонстрирующей мощь флота, пишет The Wall Street Journal. 

    В конце мая текущего года подлодка ВМФ РФ «Краснодар» появилась у берегов Сирии и выпустила ряд крылатых ракет по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Позднее за субмариной начал вести слежку американский авианосец USS — George H.W. Bush. Как отмечает издание, развитие российского подводного флота было неожиданным для стран Запада.

    Американские эксперты отмечают, будто Россия «хвастается, что ее новые подводные лодки — самые тихие в мире», действительно союзники США с трудом могут засечь лодки типа «Краснодар», которые впоследствии были названы как «Черные дыры». 

    «Мы до сих пор сохраняем господство под водой, — считает командующий ВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти. — Однако мы должны сосредоточиться на модернизации нашей техники и повышении уровня подготовки», — призвал генерал.

    Адмирал ВМФ США назвал удары по ИГ в Сирии «игрой мышц»

    Соединенные Штаты должны помнить о том, что Москва продает свои подлодки ряду стран, в том числе Индии и Китаю. Поэтому проведение учений у берегов Ливии с участием субмарины «Краснодар» рассматривалось Западом, как демонстрация для потенциальных покупателей, в том числе и Египта.

    Тем не менее, субмарина 29 мая нанесла очередной удар по инфраструктуре террористов ИГИЛ1 рядом с Пальмирой. В конце июня с «Краснодара» была снова атакована база боевиков, что рассматривалось в США, как демонстрация мощи.

    «Они играли мышцами»— заявил контр-адмирал Кеннет Уайтселл.

    Западное издание отмечает, что несмотря на оснащенность российской подлодки обычными торпедами и ракетами, они угрожают американским авианосцам. Такое мнение выразил американский капитан Билл Эллис. СМИ резюмируют, что миссия «Краснодар» была успешной — Россия смогла продемонстрировать возможность нанесения «беспрепятственных ударов по Сирии своим растущим подводным флотом». 

    Адмирал ВМФ США назвал удары по ИГ в Сирии «игрой мышц»

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #сирия #вмф россии
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        426
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1694
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7829
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3314