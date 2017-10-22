Киевляне собираются у Рады на «майдан реформ»

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Киев, 22 октября. Киевляне собираются на вече под названием «майдан реформ» у здания Верховной рады в столице Украины. В мероприятии участвуют несколько сотен человек.

Толпа стекается к сцене, установленной на площади Конституции на территории палаточного городка напротив здания украинского парламента. В руках у собравшихся — флаги Украины и ЕС. Участники митинга ведут себя спокойно, со сцены звучат патриотические песни, сообщают украинские СМИ.

Напомним, народный сход под названием «майдан реформ» у здания Рады ранее объявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сам в мероприятии пока не участвует.

Отметим, накануне сотни людей собрались на площади Революции в Киеве — они требовали отставки президента Украины Петра Порошенко.

