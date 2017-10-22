Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Авиация США уничтожила 40 боевиков ИГ в лагере в Афганистане
Украина
Киевляне собираются у Рады на «майдан реформ»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киевляне собираются у Рады на «майдан реформ»

    13:16  22 Октября 2017  /обновлено: 14:27  22 Октября 2017
    726

    Киевляне собираются у Рады на «майдан реформ»

    Киев, 22 октября. Киевляне собираются на вече под названием «майдан реформ» у здания Верховной рады в столице Украины. В мероприятии участвуют несколько сотен человек.

    Толпа стекается к сцене, установленной на площади Конституции на территории палаточного городка напротив здания украинского парламента. В руках у собравшихся — флаги Украины и ЕС. Участники митинга ведут себя спокойно, со сцены звучат патриотические песни, сообщают украинские СМИ.

    Напомним, народный сход под названием «майдан реформ» у здания Рады ранее объявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сам в мероприятии пока не участвует.  

    Отметим, накануне сотни людей собрались на площади Революции в Киеве — они требовали отставки президента Украины Петра Порошенко. 
     

    Автор: Федор Веснин
    #киев #украина #майдан реформ
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        426
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1694
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7829
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3314