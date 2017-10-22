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Вышел, отмитинговал, в тюрьму: Сеть смеется над словами Навального о митинге в Астрахани
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    Вышел, отмитинговал, в тюрьму: Сеть смеется над словами Навального о митинге в Астрахани

    16:20  22 Октября 2017  /обновлено: 16:34  22 Октября 2017
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    Москва, 22 октября. Российский блогер Алексей Навальный сообщил о том, что вышел на свободу после 20 суток административного ареста из-за несанкционированного митинга. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

    По словам Навального, он в воскресенье, 22 октября, отправляется на несанкционированный митинг в Астрахань.

    «Я вышел. Готов к работе. Вечером выступаю на митинге в Астрахани: парк «Дружба» (бывший парк АТРЗ), остановка «Жилгородок», — написал блогер.

    Пользователи Сети сошлись во мнении, что жизнь Навального ничему не учит, некоторые заявили, что раздуть скандал из этого у Навального и его сторонников не вышло, поскольку никому не интересно наблюдать за этим «сумасшедшим домом». 

    Другие пользователи смеются по поводу того, что раз Навальный вышел, то «у либералов праздник». 

    Вышел, отмитинговал, в тюрьму: Сеть смеется над словами Навального о митинге в Астрахани

    Еще один участник дискуссии вспомнил известную фразу из фильма «Джентльмены удачи» (Украл, выпил — в тюрьму — Прим.ред). 

    Некоторые пользователи иронически отмечают, что «теперь-то заживем» (раз Навальный вышел — Прим.ред.). 

    Стоит отметить, что в микроблоге Twitter телеканала «Дождь» после сообщения Навального появилось объявление о поиске видеооператора именно в Астрахани.

    Пользователи не могли пройти мимо этого сообщения. 

    Автор: Дана Балан
    #навальный #митинг #астрахань #блогер #несанкционированный митинг
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