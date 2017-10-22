Вышел, отмитинговал, в тюрьму: Сеть смеется над словами Навального о митинге в Астрахани

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Москва, 22 октября. Российский блогер Алексей Навальный сообщил о том, что вышел на свободу после 20 суток административного ареста из-за несанкционированного митинга. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Навального, он в воскресенье, 22 октября, отправляется на несанкционированный митинг в Астрахань.

«Я вышел. Готов к работе. Вечером выступаю на митинге в Астрахани: парк «Дружба» (бывший парк АТРЗ), остановка «Жилгородок», — написал блогер.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что жизнь Навального ничему не учит, некоторые заявили, что раздуть скандал из этого у Навального и его сторонников не вышло, поскольку никому не интересно наблюдать за этим «сумасшедшим домом».

Другие пользователи смеются по поводу того, что раз Навальный вышел, то «у либералов праздник».

Еще один участник дискуссии вспомнил известную фразу из фильма «Джентльмены удачи» (Украл, выпил — в тюрьму — Прим.ред).

Некоторые пользователи иронически отмечают, что «теперь-то заживем» (раз Навальный вышел — Прим.ред.).

Стоит отметить, что в микроблоге Twitter телеканала «Дождь» после сообщения Навального появилось объявление о поиске видеооператора именно в Астрахани.

Пользователи не могли пройти мимо этого сообщения.