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Сирия: курды из SDF заявили о контроле над нефтяным месторождением под Дейр эз-Зором
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    Сирия: курды из SDF заявили о контроле над нефтяным месторождением под Дейр эз-Зором

    13:00  22 Октября 2017
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    Сирия: курды из SDF заявили о контроле над нефтяным месторождением под Дейр эз-Зором

    Дейр эз-Зор, 22 октября. Отряды курдских проамериканских «Сил демократической Сирии» (SDF) заявили о том, что получили контроль над нефтяным месторождением Аль-Омар, которое располагается в провинции Дейр эз-Зор. На данный момент подтверждений этого сообщения из официальных источников. 

    Аль-Омар является одним из крупнейших успешно эксплуатируемых месторождений нефти на территории Сирии, до начала гражданской войны там добывали примерно четверть все производимой страной нефти. Пресс-служба SDF заявила о том, что курдские войска «находятся в трех километрах от месторождения».

    Сирия: курды из SDF заявили о контроле над нефтяным месторождением под Дейр эз-Зором

    Как отмечают эксперты, к данному сообщению следует относиться с осторожностью: ранее стало известно, что курды, заявлявшие о контроле над нефтяным месторождением, просто договорились с террористами ИГ1, чтобы те пропустили их сделать видеосъемку на территории объекта.

    В настоящее время, как сообщили официальные источники РИА Новости, около 80% нефтяных месторождений в Дейр эз-Зоре остаются под контролем террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России), которые захватили их в апреле 2014 года. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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