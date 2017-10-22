В небе над «Внуково» едва не столкнулись два пассажирских самолета

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Москва, 22 октября. Два воздушных судна с пассажирами на борту чуть не столкнулись над аэропортом Внуково.

Как сообщает издание «Москва.ру» со ссылкой на источники, накануне во Внуково удалось избежать страшной трагедии. Самолет, следующий в Тель-Авив, набирая высоту, поднялся на 100 метров выше, чем должен был. В это время на посадку заходил другой самолет, прибывший из Сочи. Трагедии удалось избежать благодаря вовремя сработавшей сигнализации курсового столкновения.

Оба воздушных судна продолжили движение по маршруту.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.