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В небе над «Внуково» едва не столкнулись два пассажирских самолета
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    В небе над «Внуково» едва не столкнулись два пассажирских самолета

    12:41  22 Октября 2017
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    В небе над «Внуково» едва не столкнулись два пассажирских самолета

    Москва, 22 октября. Два воздушных судна с пассажирами на борту чуть не столкнулись над аэропортом Внуково.

    Как сообщает издание «Москва.ру» со ссылкой на источники, накануне во Внуково удалось избежать страшной трагедии. Самолет, следующий в Тель-Авив, набирая высоту, поднялся на 100 метров выше, чем должен был. В это время на посадку заходил другой самолет, прибывший из Сочи. Трагедии удалось избежать благодаря вовремя сработавшей сигнализации курсового столкновения.

    Оба воздушных судна продолжили движение по маршруту.

    В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

    Автор: Юлия Кошкина
    #самолет #внуково
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