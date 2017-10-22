ДНР: мирный житель и военный ранены при при обстрелах ВСУ

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Донецк, 22 октября. Киевские силовики обстреляли территорию Донбасса, ранения получили два человека — мирный житель и военнослужащий ДНР, сообщил представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин.

ВСУ подвергли территорию Донбасса обстрелам, под огнем оказались два человека, получив ранения. По словам замкомандующего ДНР Эдуарда Басурина, речь идет об одном гражданском лице и военнослужащем.

Ранее по неофициальным данным сообщалось о гибели подруги комбата Гиви (Михаила Толстых) снайпера Анастасии Слободянюк, которая воевала под позывным «Белоснежка». Женщина принимала участие в боевых действиях почти сначала инициированной Киевом операции в АТО на стороне ДНР.