Вызов для России: как «Кодекс добросовестных практик» от РКН обезопасит страну от киберугроз

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Российские регионы сегодня активно подписывают инициированный в прошлом году РКН «Кодекс добросовестных практик». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает ведомство, современные телекоммуникации направлены на развитие новых технологий и услуг. Но в реальности, отмечает РКН, в нашу повседневную жизнь они привносят также угрозы нарушения фундаментальных свобод и прав, безопасности государства и граждан.

«В октябре аналитики Group-IB зафиксировали рост рынка киберпреступлений в России и СНГ на 23% год к году — до 78,6 млн долларов. Объем ежедневных хищений хакерами в России оценивается в 6,8 млн рублей», — добавили в РКН.

По мнению Роскомнадзора, отраслевое сообщество осознало, что без этической деятельности в Сети дальнейшее развитие рынка информационно-коммуникационных технологий невозможно. Поэтому осенью 2016 года в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных» был подписан соответствующий документ.

Под «Кодексом добросовестных практик» свои подписи поставили представители 32 организаций и коммерческих компаний. Среди них: Союз субъектов страхового дела «Национальная страховая гильдия», Российская детская государственная библиотека, ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Франко-Российская торгово-промышленная палата, ФГУП «Почта России», Российский союз автостраховщиков, Ассоциация электронных коммуникаций, АО «Элвис-плюс», Ассоциация российских банков (АРБ), Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ) и другие.

Информационная безопасность

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь, комментируя ФАН инициированный РКН «Кодекс добросовестных практик», отметил, что рассматривать эту инициативу как наступление на свободу Интернета не стоит. Напротив, это хороший пример того, как должен действовать регулятор в сфере массовых коммуникаций.

«Необходимость надежно обеспечить информационную безопасность — вызов, который стоит сегодня перед всеми государствами. Угроза вмешательства в политические процессы, стабильную работу инфраструктуры и экстренных служб, угроза личной безопасности каждого гражданина — не выдумка чиновников, она вполне реальна. Но ответить на этот вызов, вводя запреты и обязанности, не возможно ни с этической, ни с политической, ни даже просто с технической точки зрения. Ответ один: кибербезопасность — функция не одного государства, а общества в целом. И в этой связи такие службы, как Роскомнадзор, должны направлять процесс, призывая к сотрудничеству всех пользователей Сети», — пояснил аналитик.

Эксперт заметил, что этический кодекс в Интернете — не изобретение РКН. Впервые такой документ возник вскоре появления Интернета на свет — еще в 1979 году в США.