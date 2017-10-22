Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

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Киев, 22 октября. Боевики батальона «Донбасс» и активисты партии Саакашвили «Рух новых сил», протестующие в палаточном лагере под Верховной Радой, выступили перед немногочисленными журналистами, конкретизировав свои требования к киевской власти.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, на проезжей части улицы Грушевского в настоящее время находится 20 палаток, в Мариинском парке возле площади Конституции – около 12 палаток. В лагере на постоянной основе дежурит около 300 человек.

Накануне полиция и сотрудники СБУ в штатском совершили несколько атак на лагерь. Так, боевик из Луганской области рассказал, что началось давление и преследование участников протеста.

«Порядка двадцати человек на четырех автомобилях атаковали мою палатку. В палатке находилась женщина, рядом играл ее ребенок. И вот, приехали четыре машины, забежали хлопцы, напугали ребенка так, что он описался, забрали мой мобильный телефон. Сунули какое-то решение суда, сейчас мне пришлют его на мессенжер, я выложу его в интернет. Начали обыскивать нашу базу, которая была пустой, там не было на тот момент бойцов. Я обращаюсь к Авакову лично: «Гнида ты, ты сдохнешь в своей постели вместе с Порошенко, я это обещаю. Вы напугали ребенка». Я повторяю для всех, они у меня нашли пять гильз от автомата 7.62 пустых, которые я брал, чтобы показать детям в школе. И забрали из сейфа, открыв сейф без разрешения, забрали пеналы для чистки оружия. Я повторяю, у меня есть личный автомат, обязательное оружие. И я повторяю вам, из этого оружия я буду уничтожать каждую тварь, каждого грабителя, человека, который поступает не по закону и который находится у власти», - пригрозил министру МВД и другим чиновникам боевик «Донбасса».

Другой боевик, Микита Кошевиц, военнослужащий батальона «Айдар», рассказал о причинах, по которым пришел поддержать акцию протеста.

«Сегодня наша страна захвачена олигархами, в стране нет закона, в стране правит власть денег. Единственная возможность спасти нашу страну и сегодня вернуть ее нашим детям и дать им будущее в нашей стране – это отнять власть у олигархов и взять эту власть настоящим патриотам», - сказал Микита Кошевиц.



Еще один военнослужащий из батальона «Донбасс», представившийся согласно позывному «Катана», от имени вече сформулировал ультиматум Порошенко:

«Первое, на протяжении пяти рабочих дней с понедельника до пятницы вы, господин президент обязаны внести на рассмотрение парламенту закон об импичменте президента. Это касается не конкретно вашей персоны, но это касается нашего украинского народа. Для того, чтобы народ был действительно свободным и сам имел право решать свою судьбу. Второе, на протяжении тех же пяти дней вы должны внести в парламент законопроект на рассмотрение парламенту про антикоррупционные суды. Предатели должны быть в тюрьмах. Мы даем пять рабочих дней. Если наши требования не будут реализованы, мы покажем кто мы есть и на что способны. Не вынуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю Румынии и Николая Чаушеску».

Лидер батальона «Донбасс» Семен Семенченко объяснил журналистам скандальную историю человека с винтовкой, которого задержали полицейские на территории лагеря. Оказалось, что это была провокация силовиков, а человек с винтовкой, показанный по всем каналам украинского телевидения, не имеет отношения к протестующим.

«Как мне доложили, задержала его охрана лагеря, не правоохранители. Во-вторых, он заявлял, что хочет пройти на смотровую площадку, ему четко объяснили, что не через лагерь. Он хотел пройти через лагерь и стоял, пока не обратил внимание на себя правоохранителей, они обследовали его вещи, нашли пейнтбольную винтовку. У нас здесь военные еще вчера взяли на себя ответственность за дальнейшее проведение протестов. Здесь люди стоят не для того, чтобы лить кровь, хватит, в Украине достаточно пролито крови, они стоят с мирным протестом. Но если будут вооруженные нападения, ответим, ответим так, что мало не покажется», - пригрозил Семенченко.

Как сообщает корреспондент ФАН, погода в Киеве испортилась, похолодало. В палатках начали топить дровами, дым от печек накрывает площадь пред зданием парламента так плотно, что временами тяжело дышать, запах дыма чувствуется за несколько кварталов.

Каждый вечер в лагере проходит так называемое Народное вече, где выступают все желающие. Здание парламента используется при этом как экран для трансляции выступлений, лозунгов или слайдов.

Лидер протеста, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приезжает в лагерь только для коротких выступлений в плотном окружении охраны. В остальное время в лагере командуют депутат Рады Егор Соболев и лидер «Донбасса» Семен Семенченко.

Заметим, теперь три закона, на принятии которых изначально настаивали митингующие, объявлены только первыми шагами в изменении политической системы Украины. Сакашвили заявил об Украине без Порошенко. Кроме того, власти предъявлено новое требование – закон об импичменте президента.

Уходить протестующие не собираются как минимум до февраля, пока власть не примет все законы, на которых настаивают активисты.