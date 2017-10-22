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Общество
Юристы рассказали, как технологии помогают изменам
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    Юристы рассказали, как технологии помогают изменам

    12:35  22 Октября 2017
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    Юристы рассказали, как технологии помогают изменам

    Вашингтон, 22 октября. Адвокаты западной фирмы Hall Brown Family Law считают, что развитие технологий увеличило количество супружеских измен, причем чаще всего муж и жена могут изменять друг другу с несколькими партнерами по Сети, пишет The Telegraph.

    Супружеские измены ранее отмечались, как связь с одним человеком. Однако с развитием технологий количество партнеров увеличилось до пяти. По словам правозащитника Hall Brown Family Law, женщины жалуются, что мужья поддерживают связи через сайты знакомств и соцсети в тот момент, когда находятся с ними в одной комнате.

    Адвокат Джоанн Эдвардс объявила о росте супружеской неверности, обусловленной доступностью технологий. Однако такие связи проще всего раскрыть, поскольку многие просто забывают стирать переписку и удалять фото. Более осторожные используют второй телефон для поддержания «левых» связей.

    Юристы рассказали, как технологии помогают изменам

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #измена #отношения
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