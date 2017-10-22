Клинцевич: США превращают Ракку в центр «другой Сирии», неподконтрольной Дамаску

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Москва, 22 октября. В настоящее время страны западной коалиции во главе с США пытаются создать в Ракке центр «альтернативной Сирии», которая не будет контролироваться правительством Башара Асада. Таким мнением поделился первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, ранее в Минобороны РФ выступили с критикой американского проекта помощи Ракке, отметив, что неоднократно предлагали странам-участникам западной коалиции в Сирии и Ираке оказать помощь нуждающимся населенным пунктам Сирии, однако получали отказ. По версии Минобороны, это связано с тем, что западные силы в Сирии делят ее жителей на «хороших» и «плохих» в зависимости от отношения к правительству в Дамаске и президенту Асаду.

«Понятно, что за всем этим кроется очевидная политическая подоплека. И дело здесь не только в стремлении союзников поскорее замести следы варварских бомбардировок своей авиации, — написал на своей странице Facebook Франц Клинцевич. — Налицо, прежде всего, сепаратистские попытки превратить Ракку в центр другой Сирии – Сирии, неподконтрольной Башару Асаду».

Именно для этого, уверен Клинцевич, и выделяются деньги, а восстановление мирной жизни для жителей Ракки — лишь благовидный предлог.

Напомним, в Минобороны сравнили разрушения, причиненные Ракке американской авиацией в ходе освобождения, с уничтожением немецкого Дрездена авиацией союзников.