Белый дом не пустил Джимми Картера в Северную Корею

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Вашингтон, 22 октября. Джимми Картер рассказал, что в администрации США не санкционировали его поездку в КНДР.

В интервью изданию The New York Times 39-ый президент США Джимми Картер рассказал, что на просьбу о согласовании визита в Пхеньян он получил отрицательный ответ.

Экс-президент разговаривал о поездке с целью попытки нормализации отношений между странами с советником Дональда Трампа по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером.

«Я сказал ему (Макмастеру. — ред.), что готов к поездке в любое время, если это будет необходимо», — уточнил Картер.

В пятницу президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации вокруг Северной Кореи.

Напомним, КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом в ответ на продолжение Вашингтоном наращивания в регионе своего военного присутствия.