Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Жительница Прикамья ударила ножом супруга во время пьяного конфликта
Весь мир
Белый дом не пустил Джимми Картера в Северную Корею
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Белый дом не пустил Джимми Картера в Северную Корею

    12:03  22 Октября 2017
    49

    Белый дом не пустил Джимми Картера в Северную Корею

    Вашингтон, 22 октября. Джимми Картер рассказал, что в администрации США не санкционировали его поездку в КНДР.

    В интервью изданию The New York Times 39-ый президент США Джимми Картер рассказал, что на просьбу о согласовании визита в Пхеньян он получил отрицательный ответ.

    Экс-президент разговаривал о поездке с целью попытки нормализации отношений между странами с советником Дональда Трампа по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером.

    «Я сказал ему (Макмастеру. — ред.), что готов к поездке в любое время, если это будет необходимо», — уточнил Картер.

    В пятницу президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации вокруг Северной Кореи.

    Напомним, КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом в ответ на продолжение Вашингтоном наращивания в регионе своего военного присутствия.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #кндр #джимми картер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1614
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7662
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3267
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        489