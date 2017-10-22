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Сирия, 22 октября. Боевики ИГ1 бегут из Абу Кемаля к курдам в Дейр эз-Зоре. САА взяла в плен одного из командиров «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте Дамаска. САА при помощи ВКС России освободила населенный пункт Хашам юго-восточнее Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в военной технике в результате обстрела «Ан-Нусры»*** в районе Западной Гуты Дамаска; взяли в плен одного из командиров «Файлак Ар-Рахман» на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство»: утратило населенный пункт Хашам юго-восточнее Дейр эз-Зора; покидает город Абу-Кемаль и бежит к курдам.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из командиров бригады «Фиркат Сайф Аль-Джануб» в результате нападения неизвестных к северо-западу от Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла из минометов населенный пункт Мхарде северо-восточнее Хамы.

Курды: понесли потери в результате столкновений с ССА близ населенных пунктов Аль-Халунджи и Аль-Джат в северной части Алеппо; захватили деревню Сафира к юго-востоку от Дейр эз-Зора; заявляют, что заняли поле Аль-Омар в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Ливанский информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что на западе региона вновь отмечаются вооруженные столкновения между сирийскими войсками и исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1. По данным источников AMN, в результате ракетного обстрела со стороны радикалов в районе города Бейт Джинн два танка правительственной армии были уничтожены. О потерях боевиков не сообщается.

Тем временем в районе Восточной Гуты продолжаются стычки между силами Башара Асада с одной стороны и союзными исламистскими группировками «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 с другой. Согласно информации Al Masdar News, в ходе спецоперации на северо-востоке Дамаска был захвачен в плен один из высокопоставленных командиров «Файлак Ар-Рахман» Абу Фади Аль-Альфа, а также двое его телохранителей.

Провинция Алеппо

Разворачиваются бои между Сирийской свободной армией (ССА) при поддержке турецких войск и Демократическими силами Сирии**** (SDF) на севере провинции Алеппо. Как передает агентство новостей Al Manar News, два курдских бойца были убиты, еще несколько получили ранения в ходе вооруженного противостояния вблизи населенных пунктов Аль-Халунджи и Аль-Джат. Напомним, протурецкие исламисты намереваются начать антикурдскую операцию под названием «Меч Евфрата», о которой не раз заявляли новостные порталы, подконтрольные вооруженной оппозиции.

Провинция Хомс

После того как город Эль-Карьятейн, расположенный к юго-востоку от административного центра провинции, был освобожден частями Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемыми Национальными силами обороны****** (NDF) и российскими ВКС, начали появляться любительские кадры, подтверждающие присутствие военнослужащих САР на территории населенного пункта. Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News. Напомним, террористам «Исламского государства»1 удалось захватить Эль-Карьятейн 1-го октября, после того как боевики «спящих ячеек» террористической группировки объединились и вошли в город. Поскольку значительные силы армии САР сейчас находятся в Дейр эз-Зоре, небольшой гарнизон не сумел противостоять радикалам, тем не менее благодаря боевым вылетам ВКС РФ населенный пункт удалось достаточно быстро зачистить от ИГИЛ1.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в соцсети Twitter (daraa_now) сообщает, что подразделениям САР после массированных воздушных атак ВКС РФ удалось освободить населенный пункт Хашам, полностью зачистив его от радикалов «Исламского государства».

Тем временем, согласно данным информационного агентства Al Manar News, более 50 сирийских террористов ИГИЛ вместе со своими семьями сбежали из города Абу-Кемаль на подконтрольные Сирийской демократической армии (SDF) территории. Кроме того, среди бежавших — один из командиров террористической организации по имени Абу Омар Аль-Забиди. Ранее МО РФ обнародовало доказательства связей США и ИГ. Предполагается, что террористы добровольно уступали позиции в Дейр эз-Зоре курдам с целью получения мест в будущих административных органах и сохранения группировки.

Курдские отряды между тем продолжают планомерно продвигаться в регионе. Поступают сообщения о том, что под контроль курдов перешли деревни Сафира и Шакра северо-западнее столицы региона. Однако накануне сообщалось, что поселение Шакра освободили войска САР. В данный момент сведения уточняются. Более того, курдские источники утверждают, что силам SDF удалось захватить крупное нефтяное месторождение Аль-Омар. Тем не менее данная информация пока не была подтверждена.

Провинция Даръа

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что неизвестные боевики застрелили одного их мирных жителей на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Ибта и Даиль к северу от города Даръа. О целях нападения пока ничего неизвестно. Другая группа радикалов застрелила одного из командиров бригады «Фиркат Сайф Аль-Джануб», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА), в деревне Аль-Мазезеб к северо-западу от административного центра провинции.

Местные активисты полагают, что ответственность за организацию обоих налетов лежит на террористах подконтрольного «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Однако на данный момент организация не признала свою причастность к атакам.

Провинция Хама

Населенный пункт Мхарде, расположенный северо-западнее Хамы, вновь подвергся обстрелам со стороны радикалов антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам». Как сообщает новостной портал Al Manar News, по меньшей мере один местный житель был убит, еще несколько получили ранения в результате минометного огня исламистов. Напомним, накануне город также оказался под ударами боевиков вооруженной оппозиции. Исламисты «Джебхат Ан-Нусры» регулярно наносят удары по жилым кварталам, что приводит к жертвам среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)