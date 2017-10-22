Ученые: В 2058 году гигантский астероид «Круитни» уничтожит Землю‍

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Нью-Йорк, 22 октября. Внимание исследователей из различных стран привлекло необычное поведение крупного астероида Круитни, который был открыт в 1986 году. По данным исследователей, причудливая орбита астероида, который находится в гравитационном резонансе с нашей планеты, к 2058 году будет пролегать столь близко от Земли, что это будет представлять опасность для всех жителей планеты.

Астероид неправильной формы диаметром около 5 километров из-за орбитального резонанса движется по причудливой «подковообразной» траектории, которая со временем совершает осцилляции, в ходе которых орбита астероида начинает проходить дальше или ближе от Земли. Как отмечает корейское издание Now News, в настоящее время в рамках продолжающегося сотни лет циклического процесса астероид, который называют «второй луной» Земли, постепенно сближается с нашей планетой.

Несмотря на то, что падение астероида на нашу планету около 2058 года маловероятно, он может изменить космические маршруты более мелких небесных тел, вызвав метеоритный град и «конец света» на нашей планете. В дальнейшем астероид Крутини будет уделяться от нашей планеты и к концу XXIV века снова приблизится к Земле.