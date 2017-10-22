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Ученые: В 2058 году гигантский астероид «Круитни» уничтожит Землю‍
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    Ученые: В 2058 году гигантский астероид «Круитни» уничтожит Землю‍

    12:06  22 Октября 2017
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    Ученые: В 2058 году гигантский астероид «Круитни» уничтожит Землю‍

    Нью-Йорк, 22 октября. Внимание исследователей из различных стран привлекло необычное поведение крупного астероида Круитни, который был открыт в 1986 году. По данным исследователей, причудливая орбита астероида, который находится в гравитационном резонансе с нашей планеты, к 2058 году будет пролегать столь близко от Земли, что это будет представлять опасность для всех жителей планеты.

    Астероид неправильной формы диаметром около 5 километров из-за орбитального резонанса движется по причудливой «подковообразной» траектории, которая со временем совершает осцилляции, в ходе которых орбита астероида начинает проходить дальше или ближе от Земли. Как отмечает корейское издание Now News, в настоящее время в рамках продолжающегося сотни лет циклического процесса астероид, который называют «второй луной» Земли, постепенно сближается с нашей планетой.

    Ученые: В 2058 году гигантский астероид «Круитни» уничтожит Землю‍

    Несмотря на то, что падение астероида на нашу планету около 2058 года маловероятно, он может изменить космические маршруты более мелких небесных тел, вызвав метеоритный град и «конец света» на нашей планете. В дальнейшем астероид Крутини будет уделяться от нашей планеты и к концу XXIV века снова приблизится к Земле.

    Автор: Валентин Меликов
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