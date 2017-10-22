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Астрономы из Китая заново определили границы Млечного пути
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    Астрономы из Китая заново определили границы Млечного пути

    12:25  22 Октября 2017
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    Астрономы из Китая заново определили границы Млечного пути

    Пекин, 22 октября. Китайская академия наук сообщила о новом астрономическом открытии, которое позволяет переопределить границы нашей галактики Млечный путь. Исследовательская группа, работавшая с крупнейшим в мире спектроскопом LAMOST в провинции Хэбей, установила, что Млечный путь примерно на четверть больше, чем считалось ранее.

    Как заявили астрономы в докладе, опубликованном Академией наук КНР, радиус обозримого с нашей планеты галактического диска составляет не менее 19 килопарсеков, что означает, что диаметр нашей Галактики около 123 тысяч световых лет — примерно на четверть больше, чем считалось ранее.

    Астрономы из Китая заново определили границы Млечного пути

    «Установленные нами границы Млечного пути не стоит считать абсолютными — астрономы так их окончательно и не зафиксировали из-за звездного гало, ускользающего от наблюдения», — подчеркнули исследовании в опубликованном Академией наук пресс-релизе по исследованиям LAMOST.

     

    Автор: Валентин Меликов
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