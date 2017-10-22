Астрономы из Китая заново определили границы Млечного пути

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Пекин, 22 октября. Китайская академия наук сообщила о новом астрономическом открытии, которое позволяет переопределить границы нашей галактики Млечный путь. Исследовательская группа, работавшая с крупнейшим в мире спектроскопом LAMOST в провинции Хэбей, установила, что Млечный путь примерно на четверть больше, чем считалось ранее.

Как заявили астрономы в докладе, опубликованном Академией наук КНР, радиус обозримого с нашей планеты галактического диска составляет не менее 19 килопарсеков, что означает, что диаметр нашей Галактики около 123 тысяч световых лет — примерно на четверть больше, чем считалось ранее.