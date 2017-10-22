Бывшие участники АТО грозят Порошенко судьбой Чаушеску

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Киев, 22 октября. Бывшие участники так называемой антитеррористической операции на территории Украины требуют от президента страны Петра Порошенко внести в парламент закон о собственном импичменте. При этом президенту дали на решение всего пять дней.

«За пять рабочих дней вы, пан президент, обязаны внести в парламент закон про импичмент. Это касается не вашей особы, а украинского народа. Народ должен быть свободным и сам решать свою долю», — потребовал от украинского лидера человек с позывным «Катана», заявивший, что является офицером батальона «Донбасс», сообщает новостное агентство «Харьков».

Кроме того, в тот же срок от Порошенко требуют внести в парламент и законопроект про антикоррупционные суды.

В случае отказа украинскому лидеру пригрозили судьбой президента Румынии Николае Чаушеску, который был объявлен диктатором в своей стране, осужден военным судом и в короткие сроки расстрелян вместе со своей женой.

Отметим, что жители Украины далеко не в первый раз сравнивают Порошенко с Чаушеску. В июле во Львове витрины магазина в центре города были обклеены листовками с надписями: «Диктаторской стране — НЕТ» и «Петр, не будь Чаушеску».