Сирия втянута в войну с Западом: Израиль — еще одно оружие США в борьбе против Асада

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Израильская сторона вновь активизировала удары по территории Сирии. Так, накануне в результате очередного обстрела позиций Сирийской арабской армии (САА) в приграничной провинции Эль-Кунейтра были уничтожены три артиллерийских установки правительственных войск САР.

Согласно заявлению Тель-Авива, атака была проведена в ответ на ракетный обстрел со стороны арабской республики. При этом даже сам Израиль отметил, что снаряды по подконтрольной ему части Голанских высот были выпущены случайно, в ходе боевых действий с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Несмотря на это, в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что не потерпят любой угрозы безопасности Израильского Государства, и предупредили, что в дальнейшем усилят ответные меры при повторении подобных инцидентов.

Важно отметить, что Голанские высоты — спорная территория, поскольку и Тель-Авив, и Дамаск считают данный район частью своей страны. И хотя представители ООН еще в 80-х годах прошлого столетия признали Голаны территорией, незаконно оккупированной израильскими войсками, Тель-Авив по-прежнему контролирует этот горный район.

По мнению Александра Перенджиева, сирийская сторона сейчас полностью сконцентрирована на совместной с ВКС РФ военной операции против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зоре. Кроме того, по-прежнему остро звучат и другие внутренние проблемы — например, курдский вопрос. Именно поэтому на данный момент Дамаску просто некогда восстанавливать справедливость на юго-западе в районе Голанских высот. Израиль, безусловно, понимает это, но все равно использует любой повод для того, чтобы нанести удар по территории САР, отмечает доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Одной из причин может быть то, что Тель-Авив опасается Сирии, которая близка к тому, чтобы выйти из войны. Пусть она ослаблена, но теперь у нее есть серьезный боевой опыт. Конечно, израильская сторона опасается, что весь этот опыт будет применен против нее — именно в районе Голанских высот. Соответственно, они хотели бы и дальше видеть соседнюю республику ослабленной и нестабильной, потому Тель-Авив готов поспособствовать поддержанию напряженности и эскалации конфликта в Сирии».

Кроме того, нельзя забывать, что Израиль является одним из ключевых союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые открыто пытаются свергнуть легитимного президента САР Башара Асада, вставшего на пути их стратегически значимых геополитических интересов. Вполне возможно, уверен эксперт, что именно американцы дали установку подразделениям Армии обороны Израиля, базирующимся на Голанах, использовать любой повод для проведения обстрелов позиций сирийских войск.

«Тель-Авив, несомненно, является преемником политики Вашингтона в ближневосточном регионе. США и сами наносили прямые удары по объектам армии Сирии под надуманными предлогами. Скорее всего, Израилю тоже был дан директив атаковать при первой возможности: как только будет более-менее удобный повод — стреляйте, не давайте им поднимать голову. И, действительно, видно, что израильские военные цепляются за каждую соломинку, дабы ударить по Сирии».

Более того, иногда в случае отсутствия даже самых ничтожных поводов для открытия огня или нанесения авиаударов Тель-Авив вынужден сам придумывать мотивировку своим действиям, подчеркивает Александр Перенджиев. Таким образом, Соединенные Штаты используют все возможные ресурсы для того, чтобы на территории арабской республики продолжалась война.

«Израиль берется за оружие даже в тех ситуациях, которые и выеденного яйца не стоят. Все прекрасно понимают, что Дамаску сейчас вообще не до противостояния с Тель-Авивом и не до Голанских высот. Ему бы сейчас разобраться с остальной своей территорией. Но Израиль делает вид, что не понимает этого: при первой же возможности он нападает на Сирию, а даже если такой возможности нет, израильские военные выдумывают причину и все равно нападают. Скорее всего, такая установка дана им американцами. Тель-Авив, таким образом, является еще одним оружием в скрытой войне Запада против САР».

1 Организация запрещена на территории РФ.