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Украина
ДНР: ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 28 раз за сутки
Украина
ДНР: ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 28 раз за сутки
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    ДНР: ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 28 раз за сутки

    11:33  22 Октября 2017
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    Донецк, 22 октября. За прошедшие сутки зафиксировано несколько нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны украинской армии, сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Зафиксировано 28 случаев нарушения перемирия.

    «Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — сказал представитель ведомства.

    Напомним, накануне представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин заявил о гибели одного военнослужащего под обстрелами со стороны киевских силовиков за последние сутки. 

    Ранее ДНР заявили, что украинская сторона продолжает применять элементы саботажа и имитации выполнения минских соглашений.

    Автор: Юлия Кошкина
    #днр #всу #украина #перемирие
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