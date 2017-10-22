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Политика
Путин поздравил Назарбаева с 25-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном
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    Путин поздравил Назарбаева с 25-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном

    12:00  22 Октября 2017
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    Путин поздравил Назарбаева с 25-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном

    Москва, 22 октября. Российский президент Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом говорится в воскресенье на сайте Кремля.

    Как отметил глава РФ, за прошедшие 25 лет сотрудничества, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые связывают народы двух государств, Москва и Астана сумели вывести двусторонние отношения на высокий уровень.

    «Динамично развивается российско-казахстанский политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других областях», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин поздравил Назарбаева с 25-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном

    Путин выразил уверенность в том, что страны обеспечат дальнейшее наращивание российско-казахстанских отношений во многих сферах. 

    Российский лидер также пожелал Назарбаеву крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго, следует из поздравительной телеграммы.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #назарбаев #казахстан #политика #дипломатические отношения
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