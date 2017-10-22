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Подруга Гиви Белоснежка погибла от пули снайпера ВСУ в Донбассе — СМИ
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    Подруга Гиви Белоснежка погибла от пули снайпера ВСУ в Донбассе — СМИ

    11:41  22 Октября 2017  /обновлено: 11:42  22 Октября 2017
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    Подруга Гиви Белоснежка погибла от пули снайпера ВСУ в Донбассе — СМИ

    Донецк, 22 октября. Неофициальные украинские источники сообщили о гибели на Донбассе известной военной ДНР Анастасии Слободянюк, воевавшей под позывным «Белоснежка». По предварительным данным, подруга погибшего лидера ополчения Михаила Толстых, известного как Гиви, погибла неподалеку от населенного пункта Спартак от пули украинского снайпера.

    По данным распространивших это сообщение источников, Белоснежка погибла 19 октября. «Национально-патриотические группы» в украинских социальных сетях и ряд украинских СМИ, не дожидаясь официального подтверждения гибели девушки, принялись поздравлять друг-друга с этим событием, не скупясь на оскорбления в адрес погибшей.

    Белоснежка была снайпером в вооруженных формированиях Донецкой народной республики, участвовала в войне на востоке Украины почти с самого начала, с 2014 года. Дважды была ранена, в том числе в боях за аэропорт Донецка, также принимала участие в разгроме украинских сил в Иловайском котле.

    Подруга Гиви Белоснежка погибла от пули снайпера ВСУ в Донбассе — СМИ

    Автор: Валентин Меликов
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