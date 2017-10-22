Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
ДНР: ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 28 раз за сутки
Украина
Украинская звезда шоу-бизнеса рассказала, как закончить войну в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинская звезда шоу-бизнеса рассказала, как закончить войну в Донбассе

    11:18  22 Октября 2017
    60

    Украинская звезда шоу-бизнеса рассказала, как закончить войну в Донбассе

    Киев, 22 октября. Украинская певица Татьяна Либерман, более известная как Тина Кароль рассказала, когда, по ее мнению, завершится война в Донбассе. 

    По словам 32-летней исполнительницы, это нетрудный вопрос. Она считает, что военные действия на юго-востоке страны закончатся, когда «перестанут торговаться», пишут украинские СМИ.  

    «Закончится, когда перестанут торговаться. Помимо всех факторов, это еще и определенные торги, как на самом высоком, так и на самом низком уровне», — считает Кароль.

    Украинская звезда шоу-бизнеса рассказала, как закончить войну в Донбассе

    Исполнительница также отметила, что одного желания для этой цели недостаточно.

    «Однако все это невозможно остановить одним желанием. Зато своим желанием каждый из нас может сделать добрый вклад в то, чтобы завтра окружающим стало лучше и легче», — заявила певица.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинский певец Виталий Козловский не считает Россию страну-агрессором и не понимает, кто виноват в войне на востоке Украины. 

    Автор: Дана Балан
    #донбасс #украина #война #кароль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1453
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7514
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3218
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        471