Украинская звезда шоу-бизнеса рассказала, как закончить войну в Донбассе

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Киев, 22 октября. Украинская певица Татьяна Либерман, более известная как Тина Кароль рассказала, когда, по ее мнению, завершится война в Донбассе.

По словам 32-летней исполнительницы, это нетрудный вопрос. Она считает, что военные действия на юго-востоке страны закончатся, когда «перестанут торговаться», пишут украинские СМИ.

«Закончится, когда перестанут торговаться. Помимо всех факторов, это еще и определенные торги, как на самом высоком, так и на самом низком уровне», — считает Кароль.

Исполнительница также отметила, что одного желания для этой цели недостаточно.

«Однако все это невозможно остановить одним желанием. Зато своим желанием каждый из нас может сделать добрый вклад в то, чтобы завтра окружающим стало лучше и легче», — заявила певица.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский певец Виталий Козловский не считает Россию страну-агрессором и не понимает, кто виноват в войне на востоке Украины.