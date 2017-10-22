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В США стартовали продажи обновленного седана Nissan Sentra
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    В США стартовали продажи обновленного седана Nissan Sentra

    11:18  22 Октября 2017
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    В США стартовали продажи обновленного седана Nissan Sentra

    Москва, 22 октября. Обновленный седан Nissan Sentra поступил в продажу на североамериканском автомобильном рынке. Машина относится к 2018 модельному году и в базовой версии обойдется желающим примерно в семнадцать тысяч долларов.    

    Новая модель имеет не так много внешних отличий по сравнению с предыдущей версией Nissan Sentra, однако ее внутреннее наполнение стало заметно богаче, отмечают в пресс-службе компании. Машина снабжена автоматическим аварийным тормозом, а версия SR 1.8/SL предусматривает также наличие системы продвинутого круиз-контроля и доступна с литыми дисками диаметром в 16 дюймов и модернизированной системой климат-контроля.

    В салоне новой модели также появился улучшенный мультимедийный комплекс с большим экраном и камерой заднего вида.

    Отметим, ранее появилась информация, что компания Nissan на протяжении двадцати лет могла нарушать правила проверки новых автомобилей.

    Автор: Федор Веснин
    #автомобиль #nissan #новая модель
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