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Педагога из Флориды обвинили в совращении ученицы у школьной доски
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    Педагога из Флориды обвинили в совращении ученицы у школьной доски

    10:58  22 Октября 2017
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    Педагога из Флориды обвинили в совращении ученицы у школьной доски

    Майами, 22 октября. Правоохранительные органы американского штата Флорида задержали преподавательницу Жаклин Трумэн, которую обвиняют в совращении одной из школьниц. Об этом пишет издание Independent. 

    По словам 15-летней школьницы, все случилось в классном кабинете, возле школьной доски и по взаимному согласию.

    Известно, что Трумэн заменяла преподавателя в средней школе.

    Согласно информации следствия, в минувшем году она в течение двух месяцев примерно 5-10 раз вступала в интимную связь с ученицей, передает телеканал «360».  

    После того, как обо всем стало известно, Трумэн написала заявление об увольнении.

    В настоящее время 30-летняя женщина находится в исправительном учреждении в Сэнфорде.

    Автор: Дана Балан
    #сша #флорида #полиция #учительница
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