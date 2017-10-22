Педагога из Флориды обвинили в совращении ученицы у школьной доски

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Майами, 22 октября. Правоохранительные органы американского штата Флорида задержали преподавательницу Жаклин Трумэн, которую обвиняют в совращении одной из школьниц. Об этом пишет издание Independent.

По словам 15-летней школьницы, все случилось в классном кабинете, возле школьной доски и по взаимному согласию.

Seminole County investigators arrested, charged 30 year old high school teacher Jaclyn Truman w/two counts of lewd acts on minor student. pic.twitter.com/zwh7uvimO9 — Seminole County S.O. (@SeminoleSO) October 20, 2017

Известно, что Трумэн заменяла преподавателя в средней школе.

Согласно информации следствия, в минувшем году она в течение двух месяцев примерно 5-10 раз вступала в интимную связь с ученицей, передает телеканал «360».

После того, как обо всем стало известно, Трумэн написала заявление об увольнении.

В настоящее время 30-летняя женщина находится в исправительном учреждении в Сэнфорде.