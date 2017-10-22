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Фермеров Европы, пострадавших из-за антироссийских санкций, «успокоят» дотациями — эксперт
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    Фермеров Европы, пострадавших из-за антироссийских санкций, «успокоят» дотациями — эксперт

    10:56  22 Октября 2017
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    Фермеров Европы, пострадавших из-за антироссийских санкций, «успокоят» дотациями — эксперт

    Брюссель, 22 октября. Европарламент предложил создать кризисный резерв, чтобы поддержать сельскохозяйственный сектор, пострадавший от российских контрмер.

    В отчете для формирования бюджета Евросоюза на 2018 год говорится, что фермеры сейчас переживают период неопределенности из-за продовольственного эмбарго, которое Россия ввела в ответ на санкции Запада. Особенно это коснулось для производителей овощей, фруктов и молочной продукции. Авторы доклада призывают «обеспечить эффективную поддержку отраслям», которых коснулись российские контрмеры.

    Также в отчете говорится, что ЕС должен сосредоточиться на решении основных гуманитарных проблем ближайших соседей союза, которые страдают в том числе из-за «российской агрессии в государствах — членах Восточного партнерства».

    Эксперты считают, что таким образом Брюссель пытается «успокоить» страны, выступающие за снятие санкций с России, пишет RT.

    «Они придумали такой экономический рычаг — создание этого фонда. Он поможет не только решить проблему сельскохозяйственных отраслей, но и психологически успокоить возмущенных агрономов, лишь бы они сильнее не выступали за отмену санкций», — считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

    По словам Шумицкой, к числу стран, выступающих за смягчение антироссийских ограничительных мер, относятся Италия, другие государства Южной Европы, Болгария, Австрия, а также Чехия.

    Автор: Юлия Кошкина
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