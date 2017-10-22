Удар по детской порнографии: как Роскомнадзор и соцсети нашли общий язык

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Роскомнадзор выразил благодарность администрациям социальных сетей, которые «самым внимательным образом относятся к требованиям» регулятора и удаляют запрещенный контент. О том, как РКН и социальные сети нашли общий язык, читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Так, только «ВКонтакте» удалила по требованиям Роскомнадзора более 17,5 тыс. страниц с детской порнографией, Twitter — 3,5 тыс. В остальных социальных сетях Роскомнадзором было выявлено не более 100 таких страниц. Они также удалены», — сообщает ведомство.

Напомним, ранее РКН выявил от 300 до 600 интернет-ресурсов, где была размещена детская порнография. Около 70 процентов контента распространяется через социальные сети. Об этом рассказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«В неделю мы находим от 300 до 600 интернет-ресурсов, которые распространяют противоправный контент… 70 процентов из такого контента — это социальные сети», — заявил Субботин на заседании рабочей группы, которая прошла в Госдуме.

По словам замглавы РКН, содержание противоправного контента составляет объявления о продаже детской порнографии, фотоизображения, хентай (японские порнографические комиксы), отдельные интернет-ресурсы, которые посвящены хентаю. Кроме того, в реестр Роскомнадзора вошли более 43 тысяч различных url-адресов, на которых размещалась детская порнография.

Результативная деятельность

Аналитик Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что РКН последнее время демонстрирует эффективную работу. Сначала регулятор блокирует интернет-ресурсы, на которых размещается вредоносное программное обеспечение, угрожающее информационной безопасности страны, а теперь ведет результативное сотрудничество с различными социальными сетями по удалению неправомерного контента, который постоянно появляется в Сети.

«Такие результаты не могут не радовать. Темп взят хороший. Но тут не стоит обольщаться, сделать еще предстоит многое, не нужно останавливаться на достигнутом. Интернет — это такая площадка, где контент, в том числе незаконный, появляется постоянно, каждую секунду. И поэтому тут важно наладить тесный контакт со всеми площадками. И благодарность РКН администрациям социальных сетей говорит о том, что эта работа ведется очень результативно», — пояснил Иван Аркатов.

По словам эксперта, несмотря на то, что регулятор, тесно сотрудничает с администрациями социальных сетей, удалять весь неправомерный контент, который размещается в соцсетях, практически невозможно. Поэтому для борьбы с этим необходимо активно привлекать пользователей социальных сетей.