Навальный вышел из спецприемника со знанием киргизского языка

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Москва, 22 октября. Известный российский оппозиционный блогер Алексей Навальный сообщил, что сегодня утром вышел на свободу из спецприемника, где провел 20 суток по решению суда. Об этом Навальный рассказал на своей странице Instagram.

Напомним, 2 октября судья московского Симоновского суда вынес постановление об аресте блогера за «неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии» — суд счел, что Навальный принимал непосредственное участие в подготовке несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде 29 сентября.

Навальный освободился из спецприемника сегодня рано утром.

«Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню «Дай мне слово, ведь я тамада» по радио», — написал Навальный на своей странице Instagram.

Блогер подчеркнул, что «готов работать» и намерен участвовать в митинге своих сторонников в Астрахани.