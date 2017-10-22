Путин: Отстранение сборной России от ОИ-2018 стало бы унижением для страны

В Избранное

Москва, 22 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае, если сборную России отстранят от участия в зимних Олимпийских играх-2018 или же заставят российских спортсменов выступать под нейтральным флагом, это станет «унижением для страны».

Президент РФ подчеркнул, что оба варианта неприемлемы. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что у России нет претензий к Международному олимпийскому комитету. Однако в России отлично понимают, что МОК серьезно зависит от телевизионных каналов, рекламодателей и спонсоров, и именно поэтому вынужден принимать независимые от них условия.

Российский президент отметил, что «оба варианта стали бы унижением для страны».

Ранее Путин рассказал о технологии будущего, которая будет страшнее ядерной бомбы.