Тымчук оценил шансы ВСУ в открытом противостоянии с Россией

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Киев, 22 октября. Украина едва ли справится с военной агрессией Вооруженных сил РФ, если те используют авиацию и ракеты, а о переходе в наступление при таком сценарии говорить будет и вовсе абсурдно. Об этом рассказал координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.

«Современная операция начинается с работы авиации и ракетного вооружения. В открытом противостоянии у ВСУ шансов не так много долго продержаться, а тем более перейти в наступление и дойти до Урала», — приводят слова Тымчука украинские СМИ.

Народный депутат от «Народного фронта» также добавил, что украинские ПВО не имеют шансов противостоять масштабной атаке авиации Вооруженных сил РФ.

Напомним, ранее истребители авиационного соединения армии ВВС РФ провели успешные учения на территории Краснодарского края.