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Украина
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«Дикие танцы»: появилось видео отплясывающей под Сердючку Савченко
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    «Дикие танцы»: появилось видео отплясывающей под Сердючку Савченко

    10:32  22 Октября 2017
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    «Дикие танцы»: появилось видео отплясывающей под Сердючку Савченко

    Киев, 22 октября. Бывшая военная летчица, а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко устроила танцы на частной вечеринке, приуроченной к юбилею украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Видео «пьяных танцев» украинского депутата попало в Сеть.

    На видео запечатлено, как бывшая украинская летчица танцует под композицию Верки Сердючки «Дольче Габбана». На кадрах также видно, что на Савченко была надета обтягивающая блузка и юбка.

    Очевидно, песня очень нравится украинскому депутату, поскольку она зажигательно подпрыгивала и кружилась под музыку. 

    Пользователи Сети уже отметили, что Савченко была «в стельку пьяная». 

    «Дикие танцы»: появилось видео отплясывающей под Сердючку Савченко

    По данным украинских СМИ, празднование юбилея Гордона прошло в минувшую субботу, 21 октября, в отеле «Премьер палац». 

    Ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как Савченко сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову в ходе драки в Верховной раде.

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #савченко #танцы #сердючка #премьер палац
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