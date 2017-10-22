«Дикие танцы»: появилось видео отплясывающей под Сердючку Савченко

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Киев, 22 октября. Бывшая военная летчица, а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко устроила танцы на частной вечеринке, приуроченной к юбилею украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона. Видео «пьяных танцев» украинского депутата попало в Сеть.

На видео запечатлено, как бывшая украинская летчица танцует под композицию Верки Сердючки «Дольче Габбана». На кадрах также видно, что на Савченко была надета обтягивающая блузка и юбка.

Очевидно, песня очень нравится украинскому депутату, поскольку она зажигательно подпрыгивала и кружилась под музыку.

Пользователи Сети уже отметили, что Савченко была «в стельку пьяная».

По данным украинских СМИ, празднование юбилея Гордона прошло в минувшую субботу, 21 октября, в отеле «Премьер палац».

Ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как Савченко сломала микрофон секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову в ходе драки в Верховной раде.