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Технологии
KIA Picanto X‐Line появится на российском рынке в первом полугодии 2018 года
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    KIA Picanto X‐Line появится на российском рынке в первом полугодии 2018 года

    10:12  22 Октября 2017
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    KIA Picanto X‐Line появится на российском рынке в первом полугодии 2018 года

    Москва, 22 октября. Автомобиль KIA Picanto X‐Line появится в России уже через несколько месяцев.

    Как сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», от базовой версии новую модель отличают черные накладки на колесные арки и пороги, а также увеличенный до 156 мм клиренс.

    Новая KIA Picanto получит мультимейдийно-навигационную систему AVN 5.0 с большим экраном в 7 дюймов и камерой заднего обзора. В «базе» Picanto X-Line будет оснащена шестью подушками безопасности и коленной подушкой безопасности водителя.

    Кроме того, в палитре KIA Picanto X‐Line появится новый цвет оформления экстерьера и интерьера - «лайм».

    Ранее сообщалось, что в Петербурге началось производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line.

    Автор: Юлия Кошкина
    #kia #авто
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