Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Алеппо и Эль-Кунейтру

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Дамаск, 22 октября. В течение минувших суток российские военные распределили среди населения Сирии более 6 тонн гуманитарной помощи. Раздача продуктов питания осуществлялась в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра.

По сообщению министерства обороны РФ, гуманитарная помощь была доставлена в населенный пункт Збейда в провинции Алеппо — 1,7 тонн продуктов питания, и населенный пункт Джаба в центральной части провинции Эль-Кунейтра — туда было доставлено 5 тонн продовольствия.

Кроме того, в течение минувших суток медицинскую помощь от российских военных медиков получили 354 жителя Сирии.

Как отмечает Минобороны, в общей сложности за время участия России в сирийском конфликте было проведено 1655 гуманитарных акций, а общий вес распределенного среди мирного населения гуманитарного груза уже превысил 2,2 тысячи тонн. Российские медики оказали медпомощь более чем 61 тысячи жителей Сирии.