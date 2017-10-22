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Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Алеппо и Эль-Кунейтру
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Алеппо и Эль-Кунейтру

    11:01  22 Октября 2017
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Алеппо и Эль-Кунейтру

    Дамаск, 22 октября. В течение минувших суток российские военные распределили среди населения Сирии более 6 тонн гуманитарной помощи. Раздача продуктов питания осуществлялась в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра.

    По сообщению министерства обороны РФ, гуманитарная помощь была доставлена в населенный пункт Збейда в провинции Алеппо — 1,7 тонн продуктов питания, и населенный пункт Джаба в центральной части провинции Эль-Кунейтра — туда было доставлено 5 тонн продовольствия.

    Кроме того, в течение минувших суток медицинскую помощь от российских военных медиков получили 354 жителя Сирии.

    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Алеппо и Эль-Кунейтру

    Как отмечает Минобороны, в общей сложности за время участия России в сирийском конфликте было проведено 1655 гуманитарных акций, а общий вес распределенного среди мирного населения гуманитарного груза уже превысил 2,2 тысячи тонн. Российские медики оказали медпомощь более чем 61 тысячи жителей Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
    #алеппо #эль-кунейтра
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