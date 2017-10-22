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Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Дамаске и Деръа
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Дамаске и Деръа

    10:33  22 Октября 2017  /обновлено: 10:47  22 Октября 2017
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Дамаске и Деръа

    Дамаск, 22 октября. В течение минувших суток российские наблюдатели, осуществляющие контроль режима прекращения огня на территории зон деэскалации в Сирии отметили ряд нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Деръа, где есть территории, близкого соприкосновения между силами правительства и группировок вооруженной оппозиции, а также террористических бандформирований.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо  — 3, Дамаск  — 1, Деръа  — 1», — сообщает российское министерство обороны в информационном бюллетене по Сирии.

    При этом турецкая часть наблюдательной комиссии не зафиксировала нарушений на контролируемых ими участках.

    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Дамаске и Деръа

    Как отмечают в министерстве обороны, большая часть нарушений режима перемирия была зафиксирована в районах, которые полностью или частично контролируются террористами из международных группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (обе террористические группировки запрещены на территории России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #сирия #алеппо #дамаск #деръа
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