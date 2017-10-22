Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Дамаске и Деръа

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Дамаск, 22 октября. В течение минувших суток российские наблюдатели, осуществляющие контроль режима прекращения огня на территории зон деэскалации в Сирии отметили ряд нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Деръа, где есть территории, близкого соприкосновения между силами правительства и группировок вооруженной оппозиции, а также террористических бандформирований.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 3, Дамаск — 1, Деръа — 1», — сообщает российское министерство обороны в информационном бюллетене по Сирии.

При этом турецкая часть наблюдательной комиссии не зафиксировала нарушений на контролируемых ими участках.

Как отмечают в министерстве обороны, большая часть нарушений режима перемирия была зафиксирована в районах, которые полностью или частично контролируются террористами из международных группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (обе террористические группировки запрещены на территории России).

1 Организация запрещена на территории РФ.