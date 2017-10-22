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Украина
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Украина
Саакашвили пожаловался на избиение своих соратников перед высылкой в Грузию
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    Саакашвили пожаловался на избиение своих соратников перед высылкой в Грузию

    10:26  22 Октября 2017  /обновлено: 10:48  22 Октября 2017
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    Саакашвили пожаловался на избиение своих соратников перед высылкой в Грузию

    Москва, 22 октября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал об избиении и депортации своих соратников — Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили.

    «Предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову», — сообщил политик на своей странице в Facebook.

    Отметим, ранее Саакашвили заявил, что вооруженные люди похитили бывшего руководителя его охраны, когда тот выходил из кафе в Киеве. Экс-президент Грузии предположил, что украинские власти инициировали борьбу с его окружением.

    Он также отметил, что сообщил об исчезновении соратников в полицию и СБУ, но там заявили, что не располагают информацией о местонахождении приближенных Саакашвили. Позднее политик заявил, что считает, что похищение санкционировал лично президент Украины Петр Порошенко.

    Автор: Федор Веснин
    #саакашвили #похищение #депортация
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