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Тула, 22 октября. Главный тренер футбольного клуба «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, почему в Сербии надевал футболку с фотографией главы российского государства Владимира Путина.

По его словам, он надевал футболку с принтом Путина вовсе не для того, чтобы получить работу в России.

«Если бы для работы в России достаточно была надеть майку с президентом, такие истории случались бы каждый день», — отметил сербский специалист, отвечая на вопрос о том, зачем он надел на церемонии празднования чемпионства «Црвены Звезды» майку с принтом Путина.

49-летний тренер добавил, что у него была хорошая работа в хорошем клубе, на тот момент он и не думал о работе в России.

«А то, что люблю Россию, никогда и не скрывал», — подчеркнул Божович.