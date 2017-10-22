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Спорт
Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году
Спорт
Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году
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    Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году

    10:00  22 Октября 2017
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    Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году

    Тула, 22 октября. Главный тренер футбольного клуба «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, почему в Сербии надевал футболку с фотографией главы российского государства Владимира Путина.

    По его словам, он надевал футболку с принтом Путина вовсе не для того, чтобы получить работу в России.

    «Если бы для работы в России достаточно была надеть майку с президентом, такие истории случались бы каждый день», — отметил сербский специалист, отвечая на вопрос о том, зачем он надел на церемонии празднования чемпионства «Црвены Звезды» майку с принтом Путина.

    Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году

    49-летний тренер добавил, что у него была хорошая работа в хорошем клубе, на тот момент он и не думал о работе в России.

    «А то, что люблю Россию, никогда и не скрывал», — подчеркнул Божович. 

     

    Sa proslave 24 godine od titule prvaka sveta u Pančevu #fkcz #czv #crvenazvezda

    A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on

     

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #тула #арсенал #футболка #божович
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