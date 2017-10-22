Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году
Тула, 22 октября. Главный тренер футбольного клуба «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, почему в Сербии надевал футболку с фотографией главы российского государства Владимира Путина.
По его словам, он надевал футболку с принтом Путина вовсе не для того, чтобы получить работу в России.
«Если бы для работы в России достаточно была надеть майку с президентом, такие истории случались бы каждый день», — отметил сербский специалист, отвечая на вопрос о том, зачем он надел на церемонии празднования чемпионства «Црвены Звезды» майку с принтом Путина.
49-летний тренер добавил, что у него была хорошая работа в хорошем клубе, на тот момент он и не думал о работе в России.
«А то, что люблю Россию, никогда и не скрывал», — подчеркнул Божович.