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США и коалиция разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945 году — Минобороны РФ
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    США и коалиция разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945 году — Минобороны РФ

    9:31  22 Октября 2017
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    США и коалиция разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945 году — Минобороны РФ

    Москва, 22 октября. Международная коалиция во главе с Вашингтоном разбомбила сирийскую Ракку, как Дрезден во время Второй мировой войны. В ходе военных действий по освобождению города от экстремистов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) погибли тысячи мирных граждан. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками», — подчеркнул он.

    США и коалиция разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945 году — Минобороны РФ

    Конашенков также отметил, что на сегодняшний день США, Франция и Германия заявляют об экстренном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в Ракке, но на самом деле хотят «поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и «коалиции», передает ТАСС. 

    США и коалиция разбомбили Ракку, как Дрезден в 1945 году — Минобороны РФ

    Представитель ведомства также напомнил, что в течение последних лет Россия регулярно обращалась к США и европейским странам о том, чтобы они направили гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий жителям Сирии. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #сирия #гумпомощь #иг #игил #минобороны рф #конашенков #ракка #дрезден
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