Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Труп женщины со вспоротым животом обнаружили пожарники в Хабаровске
Украина
«Больше нет сил терпеть пытки»: обвиняемая СБУ в госизмене попрощалась с семьей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Больше нет сил терпеть пытки»: обвиняемая СБУ в госизмене попрощалась с семьей

    9:18  22 Октября 2017
    102

     

    «Больше нет сил терпеть пытки»: обвиняемая СБУ в госизмене попрощалась с семьей

    Киев, 22 октября. Гражданская супруга бывшего телохранителя Березовского Дарья Мастикашева, которая уже несколько месяцев находится в украинской тюрьме по обвинению в госизмене, передала прощальное письмо сыну и маме.

    В письме Дарья рассказала, что ее пытают и унижают. На прошлой неделе женщина объявила голодовку, передает RT.

    «Эта крайняя мера принята мной, поскольку никакие права человека, никакие законы на Украине не действуют! Есть только страх и насилие», — пишет Дарья.

    Мастикашева пишет, что не знает сколько ей еще осталось, и надеется, что все, кто издевался над ней, понесут заслуженное наказание. Она отмечает, что у нее не осталось сил переносить пытки, которые применяет СБУ.

    Напомним, Дарью задержали в августе этого года по подозрению в государственной измене. По версии Киева, Мастикашева вербовала бывших военных, чтобы те совершали теракты в городах РФ. Все это, якобы, требовалось для того, чтобы обвинить Украину в терроризме.

    Дарья Мастикашева в последние годы действительно жила в Москве с десятилетним сыном. Во время очередного визита в Киев к матери, Дарью арестовали. Как позже признало МВД Украины, женщину действительно пытали. Однако с возбуждением уголовного дела обвинение в госзмене снято не было, несмотря на то, что было  доказано: показания из Мастикашевой выбили.

    Супруг Дарьи считает, что она пострадала из-за его профессиональной деятельности: в последнее время он расследовал факты коррупции, в которых замешаны украинские чиновники.

    Муж Мастикашевой уже обратился в международные правозащитные организации, а также к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой провести расследование в отношении СБУ и проверить законность действий силовиков в отношении Мастикашевой.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #сбу #права человека
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1129
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7284
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3142
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        452