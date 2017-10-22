«Больше нет сил терпеть пытки»: обвиняемая СБУ в госизмене попрощалась с семьей

В Избранное

Киев, 22 октября. Гражданская супруга бывшего телохранителя Березовского Дарья Мастикашева, которая уже несколько месяцев находится в украинской тюрьме по обвинению в госизмене, передала прощальное письмо сыну и маме.

В письме Дарья рассказала, что ее пытают и унижают. На прошлой неделе женщина объявила голодовку, передает RT.

«Эта крайняя мера принята мной, поскольку никакие права человека, никакие законы на Украине не действуют! Есть только страх и насилие», — пишет Дарья.

Мастикашева пишет, что не знает сколько ей еще осталось, и надеется, что все, кто издевался над ней, понесут заслуженное наказание. Она отмечает, что у нее не осталось сил переносить пытки, которые применяет СБУ.

Напомним, Дарью задержали в августе этого года по подозрению в государственной измене. По версии Киева, Мастикашева вербовала бывших военных, чтобы те совершали теракты в городах РФ. Все это, якобы, требовалось для того, чтобы обвинить Украину в терроризме.

Дарья Мастикашева в последние годы действительно жила в Москве с десятилетним сыном. Во время очередного визита в Киев к матери, Дарью арестовали. Как позже признало МВД Украины, женщину действительно пытали. Однако с возбуждением уголовного дела обвинение в госзмене снято не было, несмотря на то, что было доказано: показания из Мастикашевой выбили.

Супруг Дарьи считает, что она пострадала из-за его профессиональной деятельности: в последнее время он расследовал факты коррупции, в которых замешаны украинские чиновники.

Муж Мастикашевой уже обратился в международные правозащитные организации, а также к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой провести расследование в отношении СБУ и проверить законность действий силовиков в отношении Мастикашевой.