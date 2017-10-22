Скворцова рассказала о новой схеме диспансеризации населения

В Избранное

Москва, 22 октября. Глава министерства здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила, что отдельные возрастные группы населения будут проходить диспансеризацию раз в течение двух лет.

По словам российского министра, с 1 января будущего года для определенных возрастных групп населения это (диспансеризация — Прим.ред.) будет раз в два года.

«Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — подчеркнула Скворцова.

На сегодняшний день дети проходят скрининги здоровья каждый год, взрослое население — раз в три года.

Как ранее сообщала Газета.Ru, глава Минздрава сообщила о внесении в правительство России новой антитабачной идеи.