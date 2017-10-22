Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году
Общество
Скворцова рассказала о новой схеме диспансеризации населения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скворцова рассказала о новой схеме диспансеризации населения

    9:19  22 Октября 2017
    168

    Скворцова рассказала о новой схеме диспансеризации населения

    Москва, 22 октября. Глава министерства здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила, что отдельные возрастные группы населения будут проходить диспансеризацию раз в течение двух лет. 

    По словам российского министра, с 1 января будущего года для определенных возрастных групп населения это (диспансеризация — Прим.ред.) будет раз в два года.

    Скворцова рассказала о новой схеме диспансеризации населения

    «Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — подчеркнула Скворцова.

    На сегодняшний день дети проходят скрининги здоровья каждый год, взрослое население — раз в три года.

    Как ранее сообщала Газета.Ru, глава Минздрава сообщила о внесении в правительство России новой антитабачной идеи.

    Автор: Дана Балан
    #россия #скворцова #минздрав #диспансеризация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1136
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7286
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3143
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        452