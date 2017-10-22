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Взрыв прогремел в отеле на севере Афганистана, есть погибшие
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    Взрыв прогремел в отеле на севере Афганистана, есть погибшие

    9:45  22 Октября 2017
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    Взрыв прогремел в отеле на севере Афганистана, есть погибшие

    Кундуз, 22 октября. Мощный взрыв унес жизни двух человек в одном из отелей, расположенных в провинции Тахар на севере Афганистана.

    Как сообщает Khaama Press по данным местного управления полиции, взрыв произошел утром в воскресенье в уезде Ишкамиш. По предварительным данным, при взрыве погибли по крайней мере два человека, еще не менее восьми получили ранения.

    Пока что не установлен ни тип использованного взрывного устройства, ни основная цель нападения. Между тем, по словам очевидцев, взрыв произошел в то время, пока в отеле находился бывший лидер одного из местных исламистских бандформирований. 

    Взрыв прогремел в отеле на севере Афганистана, есть погибшие

    На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт на севере Афганистана.

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», до этого в Афганистане произошли теракты в пятницу и субботу: террористы «Исламского государства»1 (запрещено в России) взяли на себя ответственность за теракт в мечети имама Замана в Кабуле, позже в пятницу еще один взрыв устроил террорист-смертник в мечети в провинции Гур. В субботу четыре человека погибли при взрыве у военной академии в столице Афганистана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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