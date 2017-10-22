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Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки
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    Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

    9:23  22 Октября 2017  /обновлено: 9:27  22 Октября 2017
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    Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

    Москва, 22 октября. В российском министерстве обороны выразили удивление в связи с заявлениями коалиции во главе с США о выделении «финансовой помощи» на восстановление сирийского города Ракка, который был сильно разрушен в ходе операции по освобождению от террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России).

    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что Россия неоднократно представляла списки сирийских населенных пунктов, неотложно нуждающихся в гуманитарной помощи, однако страны Запада отказывали в ее выделении.

    Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

    Как отметили в Минобороны, срочное выделение Ракке десятков миллионов долларов и евро прозвучали на фоне многочисленных заявлений о «выдающейся победе» в Ракке. При этом освобожденный от террористов ИГ1 сейчас находится в руинах.

    «Объяснение здесь одно, — считают в Минобороны, — стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи «освобождаемых» от ИГИЛ1 мирных жителей».

    Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

    Напомним, сирийские и международные гуманитарные организации неоднократно привлекали внимание всего мира к тому, что происходит в «освобождаемых» коалицией во главе с США городах. Как и в случае с иракским Мосулом, авиация коалиции обрушила на Ракку массированные бомбовые удары, от которых мирные жители страдали значительно чаще, чем террористы. При этом в Пентагоне раз за разом отрицали, что происходящее в Ракке выходит за рамки нормальной войсковой операции.

    Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #минобороны #сирия #конашенков #ракка
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