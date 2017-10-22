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Розовые автобусы для женщин появились в Турции
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    Розовые автобусы для женщин появились в Турции

    9:53  22 Октября 2017
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    Розовые автобусы для женщин появились в Турции

    Анкара, 22 октября. В турецком городе Малатья появились новые автобусы розового цвета, пользоваться которыми можно только женщинам. Об этом передает телеканал «Би-би-си».

    Управляют специальными автобусами тоже женщины, которые выступают и в качестве кондукторов-контролеров.

    Стоит отметить, что пассажиры женских автобусов по-разному восприняли новшество. Некоторые полагают, что инициатива в полной мере оправдывает себя, а другим нововведение не понравилось, передает телеканал «360».

    По словам одной из пассажирок, женщины не хотят, чтобы мужчины прикасались к ним в автобусах.

    «Розовые автобусы — это прекрасная идея», — отметила собеседница. 

    В настоящее время в Малатьи курсируют всего два розовых автобуса. 

    Автор: Дана Балан
    #женщины #турция #автобус #мужчины
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