Розовые автобусы для женщин появились в Турции

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Анкара, 22 октября. В турецком городе Малатья появились новые автобусы розового цвета, пользоваться которыми можно только женщинам. Об этом передает телеканал «Би-би-си».

Управляют специальными автобусами тоже женщины, которые выступают и в качестве кондукторов-контролеров.

Стоит отметить, что пассажиры женских автобусов по-разному восприняли новшество. Некоторые полагают, что инициатива в полной мере оправдывает себя, а другим нововведение не понравилось, передает телеканал «360».

100 Women: The pink bus designed to protect women from harassment 1 city #Turkey both sides of coin https://t.co/ZqcxMJP4fx pic.twitter.com/h8ytUxMN8s — Fairy Tale Access™ (@FairyTaleAccess) October 21, 2017

По словам одной из пассажирок, женщины не хотят, чтобы мужчины прикасались к ним в автобусах.

«Розовые автобусы — это прекрасная идея», — отметила собеседница.

В настоящее время в Малатьи курсируют всего два розовых автобуса.