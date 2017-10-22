Сын Трампа опубликовал фальшивую обложку Time с отцом в образе супергероя

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Вашингтон, 22 октября. Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший разместил в социальной сети Instagram фотографию своего отца, представшего якобы на обложке издания Time в качестве Супермена.

По фото видно, что впереди у Трампа, одетого в традиционный костюм Супермена, нарисована буква «Т» вместо «S.» Скорее всего, сын главы Белого дома имел в виду фамилию Трампа.

Have a great weekend everyone. ???????????? #maga #weekend A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) on Oct 20, 2017 at 6:12pm PDT

Забавно, но на кадре республиканец изображен с бородой. Подписчики отметили, что растительность вполне идет политику.

Дональд Трамп-младший в подписи к снимку пожелал всем отличных выходных.

Как ранее сообщала Газета.Ru, старший сын Трампа отказался от личной охраны специальных служб, чтобы без препятствий заниматься охотой.