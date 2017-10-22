НАТО симулирует страх перед Россией, чтобы увеличить присутствие в Европе — СМИ

В Избранное

Вашингтон, 22 октября. Немецкое издание Contra Magazin считает, что «секретный» доклад НАТО, который «подкинули» журналу Der Spiegel, — это дезинформация и демонстрация «притворного страха перед Россией».

В докладе NATO SECRET, на который ссылается немецкий еженедельник Der Spiegel, говорится, что НАТО не может отразить угрозу извне, так как не способен своевременно доставить войска на позиции, в том числе силы быстрого реагирования.

Как утверждает автор Contra Magazin, Североатлантический альянс пытается таким образом напугать Европу «российским вторжением», чтобы в итоге получить возможность увеличить личный состав и бюджет «западного военного аппарата».

Вместе с тем, автор подчеркивает, что нападение на одну из стран-членов НАТО — «самое последнее, что может прийти Москве в голову». Наоборот, Кремль не оставляет попыток наладить отношения с государствами Европы, однако Североатлантический альянс продолжает видеть в России врага.