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НАТО симулирует страх перед Россией, чтобы увеличить присутствие в Европе — СМИ
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    НАТО симулирует страх перед Россией, чтобы увеличить присутствие в Европе — СМИ

    8:56  22 Октября 2017
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    НАТО симулирует страх перед Россией, чтобы увеличить присутствие в Европе — СМИ

    Вашингтон, 22 октября. Немецкое издание Contra Magazin считает, что «секретный» доклад НАТО, который «подкинули» журналу Der Spiegel, — это дезинформация и демонстрация «притворного страха перед Россией».

    В докладе NATO SECRET, на который ссылается немецкий еженедельник Der Spiegel, говорится, что НАТО не может отразить угрозу извне, так как не способен своевременно доставить войска на позиции, в том числе силы быстрого реагирования.

    Как утверждает автор Contra Magazin, Североатлантический альянс пытается таким образом напугать Европу «российским вторжением», чтобы в итоге получить возможность увеличить личный состав и бюджет «западного военного аппарата».

    Вместе с тем, автор подчеркивает, что нападение на одну из стран-членов НАТО — «самое последнее, что может прийти Москве в голову». Наоборот, Кремль не оставляет попыток наладить отношения с государствами Европы, однако Североатлантический альянс продолжает видеть в России врага.

    «Запад, однако, отверг все предложения русских о сотрудничестве, так как Москва не пожелала отказываться от своего суверенитета (другими словами — полностью подчиниться западным элитам)», — подчеркивает журналист.

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #сша #нато #армия #европа
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