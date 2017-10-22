Западные СМИ испугали новые «Искандеры» на полигоне Капустин Яр
Москва, 22 октября. Успешные испытания модернизированного российского ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр вызвали обеспокоенность на Западе. Планы российского Минобороны разместить такие комплексы в Калининградской области назвали «тактикой запугивания» Прибалтики и Европы, заподозрив, что ракеты новых «Искандеров» будут оснащены ядерными боеголовками.
Напомним, в ходе недавних испытаний ракеты комплексов «Искандер-М» поставили рекорд, нанеся точные удары из Астраханской области по целям в Казахстане, на расстоянии в 480 километров.
Как отмечает американский Newsweek, «особенно пугающей новинкой российского ракетного арсенала» «Искандер-М» делает то, что ее характеристики не подпадают под ограничения, накладываемые советско-американским Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности — но при этом ракеты вполне могут нести ядерный боезаряд и способны эффективно заменить ядерные баллистические ракеты «Ока».
При этом наибольшей опасностью для Европы в США считают размещение «Искандер-М» в Калининградской области — данный оборонительный шаг ставит под угрозу наращиваемые силы НАТО в странах Прибалтики и Польше, обеспечивая России в случае конфликта возможность нанести тяжелейший ущерб еще до того, как войска НАТО придут в движение.