Западные СМИ испугали новые «Искандеры» на полигоне Капустин Яр

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Москва, 22 октября. Успешные испытания модернизированного российского ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр вызвали обеспокоенность на Западе. Планы российского Минобороны разместить такие комплексы в Калининградской области назвали «тактикой запугивания» Прибалтики и Европы, заподозрив, что ракеты новых «Искандеров» будут оснащены ядерными боеголовками.

Напомним, в ходе недавних испытаний ракеты комплексов «Искандер-М» поставили рекорд, нанеся точные удары из Астраханской области по целям в Казахстане, на расстоянии в 480 километров.

Как отмечает американский Newsweek, «особенно пугающей новинкой российского ракетного арсенала» «Искандер-М» делает то, что ее характеристики не подпадают под ограничения, накладываемые советско-американским Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности — но при этом ракеты вполне могут нести ядерный боезаряд и способны эффективно заменить ядерные баллистические ракеты «Ока».

При этом наибольшей опасностью для Европы в США считают размещение «Искандер-М» в Калининградской области — данный оборонительный шаг ставит под угрозу наращиваемые силы НАТО в странах Прибалтики и Польше, обеспечивая России в случае конфликта возможность нанести тяжелейший ущерб еще до того, как войска НАТО придут в движение.