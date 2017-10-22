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Эксперты назвали неадекватной стратегию США по противостоянию с Россией и Китаем
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    Эксперты назвали неадекватной стратегию США по противостоянию с Россией и Китаем

    8:32  22 Октября 2017
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    Американские эксперты назвали неадекватной стратегию США по противостоянию с Россией и Китаем

    Вашингтон, 22 октября. Американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) представил доклад, в котором показал результаты оценки стратегии США на случай потенциального военного противостояния с Россией или Китаем.

    Главный вывод, который сделали эксперты — Пентагону нужно полностью изменить подход в военном планировании. Но, как отмечается в докладе, США в любом случае не могут рассчитывать на безраздельное доминирование в мире, поскольку в последнее время вновь возрождается соперничество великих держав, передает РИА Новости. В связи с этим эксперты считают действующую стратегию неадекватной.

    «Отношения между Соединенными Штатами и другими великими державами можно рассматривать как долгосрочную конкуренцию, в которой и Китай, и Россия намерены менять региональные и международные нормы в свою пользу, частично путем подрыва влияния США в их регионе», — говорится в докладе.

    Эксперты считают, что Китай и Россия могут получить военное преимущество невоенными средствами: с помощью дипломатии, информационных и экономических действий, а также с помощью военных операций невысокой интенсивности, которые не приведут к масштабным конфликтам с США.

    Авторы доклада рекомендуют Пентагону создать системы наземного базирования с ядерными возможностями в Европе и Тихоокеанском регионе для повышения мобильности ВС США. Однако это прямо нарушает существующие российско-американские договоренности. Кроме того, эксперты напоминают о необходимости подготовки к электронным военным действиям и кибератакам, а также к небольшим операциям КНР и РФ в «серых зонах». 

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #пентагон #армия #стратегия
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