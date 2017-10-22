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Весь мир
Американские эксперты посоветовали Пентагону нарушить РСМД
Весь мир
Американские эксперты посоветовали Пентагону нарушить РСМД
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    Американские эксперты посоветовали Пентагону нарушить РСМД

    8:17  22 Октября 2017
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    Американские эксперты посоветовали Пентагону нарушить РСМД

    Вашингтон, 22 октября. Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) США предложили Пентагону развернуть в Польше ракетные системы двойного назначения способные нести ядерный боезаряд, в России считают такое вооружение грубым нарушением РСМД.

    американские системы наземного базирования». Ракеты должны быть способны нести обычное вооружение и маломощные ядерные заряды. В России подобное вооружение считают нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом со ссылкой на доклад CSBA сообщает РИА Новости.

    По мнению сотрудников Центра, подобное вооружение добавит «шкале эскалации» новые градации, снизит зависимость от нестратегического ядерного оружия и поможет «укрепить сдерживание» в некоторых регионах. Размещение в Польше ракет двойного назначения, по мнению экспертов CSBA, поможет сдержать базирующиеся в Калининградской области ракеты «Искандер», и усложнить России захват стран Балтии.

    Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко сообщил в комментарии РИА Новости, что размещение в Румынии и Польше ракет двойного назначения открыто нарушает положения РСМД.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша #нарушение #ракеты #рсмд
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