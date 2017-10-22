Американские эксперты посоветовали Пентагону нарушить РСМД

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Вашингтон, 22 октября. Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) США предложили Пентагону развернуть в Польше ракетные системы двойного назначения способные нести ядерный боезаряд, в России считают такое вооружение грубым нарушением РСМД.

американские системы наземного базирования». Ракеты должны быть способны нести обычное вооружение и маломощные ядерные заряды. В России подобное вооружение считают нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом со ссылкой на доклад CSBA сообщает РИА Новости.

По мнению сотрудников Центра, подобное вооружение добавит «шкале эскалации» новые градации, снизит зависимость от нестратегического ядерного оружия и поможет «укрепить сдерживание» в некоторых регионах. Размещение в Польше ракет двойного назначения, по мнению экспертов CSBA, поможет сдержать базирующиеся в Калининградской области ракеты «Искандер», и усложнить России захват стран Балтии.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко сообщил в комментарии РИА Новости, что размещение в Румынии и Польше ракет двойного назначения открыто нарушает положения РСМД.